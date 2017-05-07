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Себастьян Феттель: Райкконену просто не везет

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что его партнеру по команде Кими Райкконену не хватает везения на старте сезона.

«Гонки складывались для него не так, как он заслуживал. Неудачный старт в Бахрейне стоил ему высокого результата. Я был уверен, что он финиширует на подиуме в той гонке. Я прекрасно вижу, что происходит: ему просто не везет. С другой стороны, я не думаю, что в паддоке кто-либо сомневается в том, что Кими – один из самых талантливых пилотов на стартовой решетке.

Не думаю, что кто-нибудь другой мог отправиться в WRC и выступать на таком уровне, а потом вернуться в Ф-1 и снова демонстрировать отличный темп. Если говорить обо мне, то в прошлом году некоторые гонки складывались не лучшим образом. Сезон состоит из взлетов и падений, но на протяжении кампании ситуация так или иначе выравнивается», - цитирует Феттеля Autosport.

Кими Райкконен занимает четвертое место в чемпионате, имея в активе 49 очков.

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