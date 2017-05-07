Себастьян Феттель: Райкконену просто не везет
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что его партнеру по команде Кими
Райкконену не хватает везения на старте сезона.
«Гонки складывались для него не так, как он заслуживал. Неудачный старт в Бахрейне стоил ему высокого результата. Я был уверен, что он финиширует на подиуме в той гонке. Я прекрасно вижу, что происходит: ему просто не везет. С другой стороны, я не думаю, что в паддоке кто-либо сомневается в том, что Кими – один из самых талантливых пилотов на стартовой решетке.
Не думаю, что кто-нибудь другой мог отправиться в WRC и выступать на таком уровне, а потом вернуться в Ф-1 и снова демонстрировать отличный темп. Если говорить обо мне, то в прошлом году некоторые гонки складывались не лучшим образом. Сезон состоит из взлетов и падений, но на протяжении кампании ситуация так или иначе выравнивается», - цитирует Феттеля Autosport.
Кими Райкконен занимает
четвертое место в чемпионате, имея в активе 49 очков.