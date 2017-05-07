Никита Гусев: Сложные моменты? Не смог забить

Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал крупную победу команды на чемпионате мира в Кельне и Париже в матче против Италии (10:1).

- В таких встречах мы наигрываем связи, пытаемся сделать как можно лучше. Не было проблем с настроем, надо было выходить и улучшать игру, чтобы потом было легче. Сложные моменты? Не смог забить, - передает слова Гусева ТАСС.

В следующей игре группового этапа 8 мая российская команда встретится с командой Германии.