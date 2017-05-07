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Никита Гусев: Сложные моменты? Не смог забить

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал крупную победу команды на чемпионате мира в Кельне и Париже в матче против Италии (10:1).

- В таких встречах мы наигрываем связи, пытаемся сделать как можно лучше. Не было проблем с настроем, надо было выходить и улучшать игру, чтобы потом было легче. Сложные моменты? Не смог забить, - передает слова Гусева ТАСС.

В следующей игре группового этапа 8 мая российская команда встретится с командой Германии.

Матч

Италия - Россия - 1:10 (0:2, 1:3, 0:5)

Голы:

Андронов (Барабанов, Гавриков), 10:35 (0:1). Дадонов (Панарин, Шипачёв), 18:59 (0:2 - бол.). Траверса (Бернард А., Хельфер), 23:40 (1:2). Кучеров (Наместников, Гусев), 24:51 (1:3 - бол.). Наместников (Кучеров), 35:04 (1:4). Панарин (Мозякин, Шипачёв), 36:21 (1:5 - бол.). Плотников (Кучеров, Наместников), 43:39 (1:6 - бол.). Мозякин (Шипачёв, Панарин), 45:29 (1:7 - бол.). Наместников (Кучеров), 45:48 (1:8). Панарин (Мозякин, Шипачёв), 50:21 (1:9 - бол.). Андронов (Барабанов, Проворов), 58:54 (1:10).

Место и дата

07 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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