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«Нефтехимик» арендует Шарипзянова у «Лос-Анджелеса»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник Дамир Шарипзянов проведет следующий сезон на правах аренды в «Нефтехимике», сообщает «БИЗНЕС Online».

21-летний игрок обороны имеет действующий контракт с «Лос-Анджелесом», однако новому генеральному менеджеру «Нефтехимика» Раилю Якупову удалось договориться с «королями» о том, чтобы следующий сезон Шарипзянов провел в родном клубе.

В нынешнем сезоне защитник играл в AHL за «Онтарио» и сделал три результативные передачи в 38 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «–1» и 57 минутах штрафа. Кроме того, на его счету 4 (2+2) очка в 10 матчах ECHL за «Манчестер».

Добавим, что в 2016 году в составе молодежной сборной России Шарипзянов стал серебряным призером чемпионата мира.

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