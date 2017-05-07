Никита Кучеров: Доволен ли своей игрой? Нет, не доволен. Очень не доволен

Нападающий сборной России Никита Кучеров прокомментировал крупную победу команды на чемпионате мира в Кельне и Париже в матче против Италии (10:1).

- Это был непростой матч, мы знали, что будем много владеть шайбой. Такие игры помогают наладить взаимопонимание в тройках. Где-то в большинстве получить чуть больше уверенности, и в «пять на пять» тоже. Надеюсь, это поможет нам на дистанции (чемпионата). Доволен ли своей игрой? Нет, не доволен. Очень не доволен, - передает слова Кучерова «Р-Спорт».

После этой игры сборная России набрала 5 очков и вышла на первое место в группе А. Команда Италии, набрав одно очко, занимает шестое место. В следующей игре группового этапа 8 мая российская команда встретится с командой Германии.