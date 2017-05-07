«Томь» вылетела из РФПЛ
«Томь» потеряла шансы сохранить
прописку в российской премьер-лиге. Это случилось после победы «Оренбурга» над «Краснодаром»
(1:0) в 27-м туре чемпионата России.
После 27 матчей «Томь» имеет в
активе 14 очков. Команда не сможет подняться на 15-е место, которое дает право
сыграть переходные матчи. До сегодняшнего матча между «Томью» и «Оренбургом»
было девять очков разницы. Теперь же этот показатель составляет 12 очков.
Томичи отстают от «Арсенала», идущего 14-м, на 10 очков. За оставшиеся три
матча они могут набрать не более девяти очков.
Таким образом, в следующем
сезоне «Томь» будет выступать в ФНЛ.
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