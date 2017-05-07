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«Томь» вылетела из РФПЛ

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Томь» потеряла шансы сохранить прописку в российской премьер-лиге. Это случилось после победы «Оренбурга» над «Краснодаром» (1:0) в 27-м туре чемпионата России.

После 27 матчей «Томь» имеет в активе 14 очков. Команда не сможет подняться на 15-е место, которое дает право сыграть переходные матчи. До сегодняшнего матча между «Томью» и «Оренбургом» было девять очков разницы. Теперь же этот показатель составляет 12 очков. Томичи отстают от «Арсенала», идущего 14-м, на 10 очков. За оставшиеся три матча они могут набрать не более девяти очков.

Таким образом, в следующем сезоне «Томь» будет выступать в ФНЛ.

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