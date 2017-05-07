Сергей Плотников: Такие встречи помогают отточить связи в тройках

Нападающий сборной России Сергей Плотников прокомментировал крупную победу команды на чемпионате мира в Кельне и Париже в матче против Италии (10:1).

- Такие встречи помогают отточить связи в тройках, пятерках, кому-то почувствовать игру без шайбы. Что касается перевода в другое звено, то судить не мне, это виднее тренерскому штабу, - передает слова Плотникова ТАСС.

После этой игры сборная России набрала 5 очков и вышла на первое место в группе А. Команда Италии, набрав одно очко, занимает шестое место. В следующей игре группового этапа 8 мая российская команда встретится с командой Германии.