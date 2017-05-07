Ринат Ахметов: Третий год «Шахтер» не играет дома. Чемпионство в такой ситуации достойно громких аплодисментов
Президент донецкого «Шахтера»
Ринат Ахметов поздравил команду с завоеванием чемпионского титула.
«Поздравляю
футболистов, тренерский штаб, сотрудников клуба и болельщиков «Шахтера» с
десятым чемпионством! Третий
год мы играем и тренируемся не дома, без поддержки родной «Донбасс Арены». В
сложнейших условиях одержать победу за четыре тура до конца чемпионата, каждый
матч проводя на выезде, – это достойно самых громких аплодисментов.
Сегодня мы держим в руках золотые медали. Я хочу сказать слова огромной благодарности всем, кто отдал свои силы, работал 24 часа в сутки, чтобы выиграть чемпионство. Главному тренеру «Шахтера» Паулу Фонсеке, его помощникам, всем нашим футболистам за яркую, красивую, чемпионскую игру – спасибо, ребята!
Спасибо
докторам, массажистам, всему коллективу футбольного клуба «Шахтер», а самое
главное – нашим болельщикам! Не опускаем руки ради вас, играем для вас и ставим
перед собой самые амбициозные цели», - цитирует Ахметова официальный сайт «Шахтера».