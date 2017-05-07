Олег Знарок: Постарались, чтобы в матче против Италии не было недонастроя

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал крупную победу команды на чемпионате мира в Кельне и Париже в матче против Италии (10:1).

- Постарались, чтобы не было недонастроя, и хотя раскатка перед игрой мне не понравилась, все получилось. Большинством довольны, но с таким комплектом игроков и не должно было проблем возникнуть. Никита Кучеров хоть и набрал четыре очка, может играть лучше, ему есть куда прибавлять. Как и Шипачеву с Дадоновым, у которых снова та же проблема, что была на протяжении всего сезона - игра «пять на пять, - передает слова Знарка «Р-Спорт».

После этой игры сборная России набрала 5 очков и вышла на первое место в группе А. Команда Италии, набрав одно очко, занимает шестое место. В следующей игре группового этапа 8 мая российская команда встретится с командой Германии.