Владислав Наместников: Итальянцам не хватает чуть-чуть мастерства

Форвард сборной России Владислав Наместников прокомментировал крупную победу команды на чемпионате мира в Кельне и Париже в матче против Италии (10:1).

- Все команды подтянулись сейчас в хоккее, но итальянцам чуть-чуть мастерства не хватает. В целом, мы хорошо отработали большинство в этой игре. Самое главное, мы начали турнир с двух побед, а так – нужно прибавлять. Крупная победа нас не расслабит. Не знаю, стоит ли сокращать элитный дивизион чемпионата мира, это не мне решать, но я скажу, что мне было интересно играть против итальянцев, это был мой первый опыт игры с этой командой, - передает слова Наметникова «Р-Спорт».

После этой игры сборная России набрала 5 очков и вышла на первое место в группе А. Команда Италии, набрав одно очко, занимает шестое место. В следующей игре группового этапа 8 мая российская команда встретится с командой Германии.