Евгений Чижмин: Сборная России продемонстрировала коллективный хоккей
Известный в прошлом отечественный хоккеист Евгений Чижмин поделился мнением о крупной победе сборной России над командой Италии (10:1) на чемпионате мира.
«Тренеры сейчас наигрывают те сочетания, которые должны сыграть в решающих матчах группового турнира. Необходимо наладить игровые связи, отработать большинство, плюс дать возможность игрокам из НХЛ привыкнуть к другому размеру площадки. Игра с Италией поспособствовала налаживанию взаимопонимания между хоккеистами, ведь весь сезон они играли в разных командах. На чемпионате мира нужно показывать более коллективный хоккей, что ребята и продемонстрировали», - сказал эксперт.
7 мая российская сборная сыграет с хозяевами турнира - командой Германии.
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