Qatar Airways стала официальным перевозчиком ФИФА и спонсором ЧМ-2018

Qatar Airways официальным партнером и официальной авиакомпанией ФИФА. Спонсорское соглашение будет длиться до 2022 года.

Как сообщает официальный сайт организации, Qatar Airways станет спонсором чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Оба турнира пройдут в России. Спонсорский пакет включает и чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«ФИФА рада стать партнером компании Qatar Airways — самой быстрорастущей авиакомпании в мире. Знаменитая своими нововведениями в различных областях, компания Qatar Airways является идеальным партнером для ФИФА, поскольку мы готовимся к проведению первого в истории чемпионата мира в регионе Персидского залива — чемпионата мира по футболу2022 в Катаре.

Мы надеемся работать совместно с компанией Qatar Airways для популяризации соревнований ФИФА и футбола по всему миру», - сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.



