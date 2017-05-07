Qatar Airways стала официальным перевозчиком ФИФА и спонсором ЧМ-2018
Qatar Airways официальным партнером и
официальной авиакомпанией ФИФА. Спонсорское соглашение будет длиться до 2022
года.
Как сообщает официальный сайт организации, Qatar Airways станет спонсором чемпионата мира 2018
года и Кубка конфедераций 2017 года. Оба турнира пройдут в России. Спонсорский
пакет включает и чемпионат мира 2022 года в Катаре.
«ФИФА рада стать партнером компании Qatar Airways — самой быстрорастущей авиакомпании в мире. Знаменитая своими нововведениями в различных областях, компания Qatar Airways является идеальным партнером для ФИФА, поскольку мы готовимся к проведению первого в истории чемпионата мира в регионе Персидского залива — чемпионата мира по футболу2022 в Катаре.
Мы надеемся работать совместно с компанией Qatar
Airways для популяризации соревнований ФИФА и футбола по всему миру», - сказала
генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.