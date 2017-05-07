Россия сыграет с Францией и Бельгией в отборе к чемпионату мира

В субботу в Гуанчжоу прошла жеребьевка квалификационных турниров к чемпионата мира 2019 года.

По ее итогам мужская сборная России попала в группу E, а ее соперниками стали сборные Франции, Бельгии и команда, которая выйдет из дополнительного европейского отбора.

Отметим, что жеребьевка прошла в четыре этапа для участников европейской, американской, азиатской и африканской квалификации.

В ней приняли участие президент РФБ Андрей Кириленко, шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен, игрок сборной Китая И Цзяньлянь и член Зала славы ФИБА австралиец Эндрю Грейз.

Добавим, что XVIII чемпионат мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Дунгуане, Фошане и Ухане.