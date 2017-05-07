Защитник «Зенита»-м Вяткин: С Каккоевым все в порядке. Спасибо ребятам из «Терека» за помощь
Защитник «Зенита»-м
Артем Вяткин рассказал о состоянии игрока петербуржцев Никиты Каккоева,
получившего травму в матче 27-го тура первенства молодежных команд против «Терека»-м.
– После подачи углового шла борьба, вратарь гостей сильно
попал по голове Никите. Ребята из «Терека» к нему подбежали и помогли, чтобы не
запал язык. Больше им спасибо за мужество и помощь. Главное, что сейчас с
Никитой все более-менее в порядке.
Эризод произошел на 74-й минуте встречи. После столкновения
в штрафной площадке гостей Каккоева увезли на машине скорой помощи.
Напомним, матч завершился вничью со счетом 1:1. У
петербуржцев отличился Руслан Казаков, у грозненцев – Турпал Мальсагов. «Зенит»-м
набрал 51 очко и остался на третьем месте турнирной таблицы молодежного
первенства. Вторым идет «Спартак»-м, в активе которого 59 баллов, лидирует
ЦСКА-м с 62 очками. «Терек»-м с 47 баллами занимает четвертое место.
В 28-м туре петербуржцы 12 мая сыграют на выезде с «Крыльями Советов», молодежка клуба из Грозного в тот же день встретится с «Томью»-м.
Матч
Зенит (мол) - Терек (мол) - 1:1 (0:0)
Место и дата
07 мая 12:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция