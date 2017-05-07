Кими Райкконен: Старт сезона получился для меня непростым

Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен подвел промежуточные итоги сезона.

«Старт сезона получился для меня непростым. Ситуация далеко не идеальная, но в Сочи мы добились прогресса. Мы более или менее довольны машиной, но все равно финишировали только на третьем месте.

Мы продолжаем совершенствоваться. Я уверен, что мы добьемся успеха и будем первыми, но для этого нужно, чтобы идеально работали все детали», - цитирует Райкконена Autosport.

Кими Райкконен занимает четвертое место в чемпионате, имея в активе 49 очков.