Кими Райкконен: Старт сезона получился для меня непростым
Пилот команды «Феррари» Кими
Райкконен подвел промежуточные итоги сезона.
«Старт сезона получился для меня непростым. Ситуация
далеко не идеальная, но в Сочи мы добились прогресса. Мы более или менее
довольны машиной, но все равно финишировали только на третьем месте.
Мы продолжаем совершенствоваться. Я уверен, что мы
добьемся успеха и будем первыми, но для этого нужно, чтобы идеально работали
все детали», - цитирует Райкконена Autosport.
Кими Райкконен занимает
четвертое место в чемпионате, имея в активе 49 очков.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически