Сергей Плотников: У меня-то с итальянцами никакого конфликта не было

Форвард сборной России Сергей Плотников прокомментировал победу нашей команды (10:1).

- У меня-то с итальянцами никакого конфликта не было, - объяснил Плотников после матча. – Просто так получилось, что на вбрасывании начал выбегать чуть раньше и немного соперника подтолкнул. Ничего страшного там не было, он мне потом ответил. Вообще, это все ерунда. Главное, что в большинстве мы много забили, когда итальянцы фолили.

- Ну пару раз вас там очень прилично приложили… Со стороны смотрелось жутковато.

- Как видите, со мной все в полном порядке.