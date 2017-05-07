Сергей Плотников: У меня-то с итальянцами никакого конфликта не было
Форвард сборной России Сергей Плотников прокомментировал победу нашей команды (10:1).
- У меня-то с итальянцами никакого конфликта не было, - объяснил Плотников после матча. – Просто так получилось, что на вбрасывании начал выбегать чуть раньше и немного соперника подтолкнул. Ничего страшного там не было, он мне потом ответил. Вообще, это все ерунда. Главное, что в большинстве мы много забили, когда итальянцы фолили.
- Ну пару раз вас там очень прилично приложили… Со стороны смотрелось жутковато.
- Как видите, со мной все в полном порядке.
Матч
Италия - Россия - 1:10 (0:2, 1:3, 0:5)
Голы:
Андронов (Барабанов, Гавриков), 10:35 (0:1). Дадонов (Панарин, Шипачёв), 18:59 (0:2 - бол.). Траверса (Бернард А., Хельфер), 23:40 (1:2). Кучеров (Наместников, Гусев), 24:51 (1:3 - бол.). Наместников (Кучеров), 35:04 (1:4). Панарин (Мозякин, Шипачёв), 36:21 (1:5 - бол.). Плотников (Кучеров, Наместников), 43:39 (1:6 - бол.). Мозякин (Шипачёв, Панарин), 45:29 (1:7 - бол.). Наместников (Кучеров), 45:48 (1:8). Панарин (Мозякин, Шипачёв), 50:21 (1:9 - бол.). Андронов (Барабанов, Проворов), 58:54 (1:10).
Место и дата
07 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция