Валерий Петраков: Я дал свое согласие губернатору продолжить работу в «Томи»

Главный тренер футбольного клуба «Томь» Валерий Петраков готов остаться на своем посту и в следующем сезоне.

- Будет встреча с губернатором, где все определится по срокам контракта и дальнейшей работе. Будем обсуждать много вопросов, в том числе и мой контракт. Устная договоренность уже есть, я дал ему свое согласие, но встреча будет после 14-го числа, после игры с «Тереком», тогда подпишем бумаги, - передает слова Петракова ТАСС.

Напомним, после сегодняшней победы «Оренбурга» над «Краснодаром» (1:0) в матче 27-го тура РФПЛ, «Томь» потеряла все шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.