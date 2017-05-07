«Ливерпуль» не смог обыграть «Саутгемптон»
«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0) в 36-м туре чемпионата Англии.
Хозяева поля имели верный шанс открыть счет на 66-й минуте, однако Джеймс Милнер не реализовал пенальти.
Команда Юргена Клоппа с 70 очками занимает на данный момент третье место, «святые» с 42 баллами идут десятыми.
В следующем туре «Ливерпуль» 14 мая сыграет на выезде с «Вест Хэмом», а «Саутгемптон» 10 мая примет «Арсенал».
Матч
Ливерпуль - Саутгемптон - 0:0
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Матип, Ловрен, Клайн, Лейва (Лаллана, 69), Вейналдум (Груич, 87), Джан, Коутиньо, Милнер, Фирмино, Ориги (Старридж, 69)
Саутгемптон: Форстер, Йосида, Бертран, Соареш, Стивенс, Уорд-Проуз, Буфал (Рэдмонд, 60), Ромеу, Тадич, Дэвис, Габбьядини (Лонг, 69)
Предупреждения:
Ловрен, 89 - Уорд-Проуз, 65; Соареш, 65; Бертран, 90
Судья:
Robert Madley
Место и дата
07 мая 15:30, Энфилд, Онлайн-трансляция