Штефан Майр: Игроки сборной России чрезмерно праздновали свои голы - вы должны ведь уважать соперника

Главный тренер сборной Италии Штефан Майр прокомментировал поражение своей команды во втором матче группового этапа против сборной России (1:10).

- Мы знали, что нас ожидала сложная игра, тем более, что у нас было немного времени для восстановления после игры со словаками. Провели неплохой первый период, в нем ребята хорошо поработали, сказалось слишком много удалений, за которые нас наказали.

У меня сложилось ощущение, что игроки соперника чрезмерно праздновали свои голы - вы должны ведь уважать соперника, тем более что мои ребята старались, - передает слова Майра ТАСС.

После этой игры сборная России набрала 5 очков и вышла на первое место в группе А. Команда Италии, набрав одно очко, занимает шестое место. В следующей игре 8 мая российская команда встретится с командой Германии.