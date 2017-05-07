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Штефан Майр: Игроки сборной России чрезмерно праздновали свои голы - вы должны ведь уважать соперника

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной Италии Штефан Майр прокомментировал поражение своей команды во втором матче группового этапа против сборной России (1:10).

- Мы знали, что нас ожидала сложная игра, тем более, что у нас было немного времени для восстановления после игры со словаками. Провели неплохой первый период, в нем ребята хорошо поработали, сказалось слишком много удалений, за которые нас наказали.

У меня сложилось ощущение, что игроки соперника чрезмерно праздновали свои голы - вы должны ведь уважать соперника, тем более что мои ребята старались, - передает слова Майра ТАСС.

После этой игры сборная России набрала 5 очков и вышла на первое место в группе А. Команда Италии, набрав одно очко, занимает шестое место. В следующей игре 8 мая российская команда встретится с командой Германии.

Матч

Италия - Россия - 1:10 (0:2, 1:3, 0:5)

Голы:

Андронов (Барабанов, Гавриков), 10:35 (0:1). Дадонов (Панарин, Шипачёв), 18:59 (0:2 - бол.). Траверса (Бернард А., Хельфер), 23:40 (1:2). Кучеров (Наместников, Гусев), 24:51 (1:3 - бол.). Наместников (Кучеров), 35:04 (1:4). Панарин (Мозякин, Шипачёв), 36:21 (1:5 - бол.). Плотников (Кучеров, Наместников), 43:39 (1:6 - бол.). Мозякин (Шипачёв, Панарин), 45:29 (1:7 - бол.). Наместников (Кучеров), 45:48 (1:8). Панарин (Мозякин, Шипачёв), 50:21 (1:9 - бол.). Андронов (Барабанов, Проворов), 58:54 (1:10).

Место и дата

07 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция


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