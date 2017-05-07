«Зенит» - «Терек». Лунев - в воротах, Юсупов - в основе
Тренерский штаб «Зенита» объявил состав на матч 27-го тура РФПЛ против «Терека».
Стартовый состав: Лунев, Жирков, Кришито, Иванович, Смольников, Хави Гарсия, Юсупов, Жулиано, Данни, Шатов, Дзюба;
Запасные: Лодыгин, Бабурин, Новосельцев, Ломбертс, Нету, Эрнани, Цаллагов, Маурисио, Молло, Мак, Джорджевич, Кержаков.
Напомним, матч начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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