«Ньюкасл» выиграл чемпионшип
«Ньюкасл Юнайтед» стал победителем чемпионшипа сезона-2016/17.
Сегодня в заключительном, 46-м туре второго по значимости английского дивизиона команда, которую транирует Рафаэль Бенитес, обыграла дома «Барнсли» (3:0). В другой встрече «Брайтон энд Хоув Альбион» на выезде разошелся миром с «Астон Виллой» (1:1).
Таким образом, «Ньюкасл» стал первым, на одно очко опередив «Брайтон». Обе команды вышли в премьер-лигу напрямую.
В плей-офф за оставшееся место в АПЛ поспорят «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Хаддерсфилд» и «Фулхэм».
«Блэкберн», «Уиган» и «Ротерхэм» покинули чемпионшип.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически