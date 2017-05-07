«Ньюкасл» выиграл чемпионшип

«Ньюкасл Юнайтед» стал победителем чемпионшипа сезона-2016/17.

Сегодня в заключительном, 46-м туре второго по значимости английского дивизиона команда, которую транирует Рафаэль Бенитес, обыграла дома «Барнсли» (3:0). В другой встрече «Брайтон энд Хоув Альбион» на выезде разошелся миром с «Астон Виллой» (1:1).

Таким образом, «Ньюкасл» стал первым, на одно очко опередив «Брайтон». Обе команды вышли в премьер-лигу напрямую.

В плей-офф за оставшееся место в АПЛ поспорят «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Хаддерсфилд» и «Фулхэм».

«Блэкберн», «Уиган» и «Ротерхэм» покинули чемпионшип.