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«Ньюкасл» выиграл чемпионшип

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ньюкасл Юнайтед» стал победителем чемпионшипа сезона-2016/17.

Сегодня в заключительном, 46-м туре второго по значимости английского дивизиона команда, которую транирует Рафаэль Бенитес, обыграла дома «Барнсли» (3:0). В другой встрече «Брайтон энд Хоув Альбион» на выезде разошелся миром с «Астон Виллой» (1:1).

Таким образом, «Ньюкасл» стал первым, на одно очко опередив «Брайтон». Обе команды вышли в премьер-лигу напрямую.

В плей-офф за оставшееся место в АПЛ поспорят «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Хаддерсфилд» и «Фулхэм».

«Блэкберн», «Уиган» и «Ротерхэм» покинули чемпионшип.

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