Олег Шатов: Напишите, что поле не очень

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился мнением о состоянии газона стадиона «Санкт-Петербург» после матча с «Тереком» (0:1).

- Напишите, что поле не очень, - приводит слова Шатова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг. На шестой добавленной к основному времени минуте судья удалил Олега Шатова за «фол последней надежды».

После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 очками опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.

Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», «Уфа» на следующий день в Томске встретится с «Томью».