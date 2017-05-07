Юрий Жирков: Мне кажется, «Спартак» - не самая сильная команда по игре

Защитник «Зенита» Юрий Жирков после поражения от «Терека» (0:1) высказался о досрочной победе «Спартака» в чемпионате России.

- Есть расстройство, что «Спартак» сделали чемпионом?

- Конечно, есть расстройство, что проиграли на своем поле.

- Не удивительно, что «Спартак» стал чемпионом?

- Если выиграл, значит выиграл.

- Заслуженно?

- Не знаю.

- Это самая сильная команда по игре?

- Мне кажется, нет, - приводит слова Жиркова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Исторический матч, в котором «Спартак» стал чемпионом [все детали]

Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг. На шестой добавленной к основному времени минуте судья удалил Олега Шатова за «фол последней надежды».

После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 очками опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.

Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», «Уфа» на следующий день в Томске встретится с «Томью».