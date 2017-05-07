Жулиано: «Спартак» сам сделал себя чемпионом

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением о матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1).

- Мы очень расстроены результатом. Снова контролировали игру, у нас было отличные шансы, но, к сожалению, не смогли забить, а «Терек» имел только один момент со штрафного удара и забил. Таков футбол. Мы играли лучше «Терека». Нам нужно продолжать идти вперёд, работать и пытаться занять вторую позицию.

- Что скажете о поле?

- Вы сами можете на него взглянуть. Мы знали, что поле не самое лучшее, и это бьет по нашей игре. «Зенит» - техничная команда, мы стараемся много контролировать мяч, и на таком поле это тяжело. К сожалению, такое поле у нас. Мы сегодня провалились с реализацией моментов. Нам не нужно винить только поле.

- Вы разочарованы, что «Зенит» сделал «Спартак» чемпионом?

- «Спартак» сам себя сделал чемпионом. Они заслужили титул, потому что были лучше весь чемпионат, - приводит слова Жулиано корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Исторический матч, в котором «Спартак» стал чемпионом [все детали]

Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг. На шестой добавленной к основному времени минуте судья удалил Олега Шатова за «фол последней надежды».

После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 очками опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.

Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», «Уфа» на следующий день в Томске встретится с «Томью».