Игорь Лебеденко: «Спартак» укрепился и стал чемпионом - это заслуженно

Нападающий «Терека» Игорь Лебеденко поделился мнением о победе над «Зенитом» (1:0) в матче 27-го тура РФПЛ и чемпионстве «Спартака».



– Ощущения после матча – супер! Выиграли же. Стадион специфический: в чаше лучше, чем снаружи. Снаружи показалось, что космический корабль сел, а в чаше действительно круто. Газон не очень хорошего качества – может, поспешили открыть стадион. Но Кубок конфедераций на носу – слышал, могут и заменить поле. На таком, как сейчас, нельзя играть.

Думаю, и «Зениту» было бы удобнее играть на «Петровском», там всегда отличный газон. То же самое и в Грозном случалось: когда перестелили газон, такие же провалы были: голеностопы проваливались в ямы. Всем было неудобно.

– Вы созванивались с кем-нибудь из друзей из «Спартака», есть ли у вас такие?

– Друзья есть, но мы не общались. У нас свои задачи есть, мы их решаем. Я давал два процента, что мы зайдем в еврокубки, а теперь видите как: и «Краснодар» уступил, и «Ростов» – теперь процентов 15-20.

– «Спартак» стал чемпионом. Это лучшая по игре команда?

– Думаю, в этом сезоне да. Я перед игрой говорил, что чемпионат России стал слабее: «Зенит» потерял лидеров, «Спартак» укрепился, в том числе тренером, и стал чемпионом – это заслуженно, - приводит слова Лебеденко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг. На шестой добавленной к основному времени минуте судья удалил Олега Шатова за «фол последней надежды».

После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 очками опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.

Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», «Уфа» на следующий день в Томске встретится с «Томью».