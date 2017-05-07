Полузащитник «Терека» Кузяев: «Спартак» нас никак не стимулировал

Полузащитник «Терека» Далер Кузяев поделился мнением о матче 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:0).

- Мы играли вторым номером, где-то нам повезло. Но три очка есть три очка.

- Вы выросли в Петербурге. С какими чувствами выходили на этот матч?

- Было приятно играть на этом стадионе. Приехали мои родные, друзья.

- А газон?

- Удовлетворительного качества, но далек от идеала.

- «Спартак» не стимулировал вас перед игрой?

- Нет, подобных разговоров не было даже.

- Президент клуба уже обещал вам что-то за попадание в еврокубки?

- Пока нет. Но если у нас это получится - все будет. У нас остались три выездные игры, но мы сделаем все, чтобы попасть в Лигу Европы, - приводит слова Кузяева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Исторический матч, в котором «Спартак» стал чемпионом [все детали]

Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг. На шестой добавленной к основному времени минуте судья удалил Олега Шатова за «фол последней надежды».

После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 очками опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.

Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», «Уфа» на следующий день в Томске встретится с «Томью».