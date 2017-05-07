Родолфо: «Спартак» с первого тура и до конца играл шикарно

Защитник «Терека» Родолфо поделился мнением о матче 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:0).

- Мы заслужили эти три очка. Но было сложно, потому что поле не очень подходящее для хорошего футбола.

- Знали, что от вашего матча зависит судьба чемпионства?

- Мы для себя играли. Конечно, помогли «Спартаку», но это жизнь. Все равно играли для нашей команды - мы молодцы.

- «Спартак» - лучший по игре в этом сезоне?

- Без вопросов. У них очень хорошая команда. С первого тура и до конца играли шикарно.

- В Лиге чемпионов они смогут достойно сыграть?

- Конечно, смогут.

- Вы думаете о еврокубках?

- Мы будем биться до конца. Остается три игры. Надеюсь, все будет хорошо.

- У вас же как раз игра против «Спартака». Может, они вам долг вернут?

- Такого не бывает (смеется), - приводит слова Родолфо корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Исторический матч, в котором «Спартак» стал чемпионом [все детали]

Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг. На шестой добавленной к основному времени минуте судья удалил Олега Шатова за «фол последней надежды».

После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.

Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», «Уфа» на следующий день в Томске встретится с «Томью».