Олег Знарок: За Плотниковым охотиться трудно
Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился
впечатлениями после матча со сборной Италии на чемпионате мира. Напомним, что
его команда победила со счетом 10:1.
- С первых же минут итальянцы начали
играть грязновато. Особенно старался Томмасо Траверса. Не тревожились, что наши
хоккеисты могут получить травму?
- Это хоккей. Тут больше нечего добавить. Я уже сказал
на официальной пресс-конференции, что мы долго вкатывались в матч.
- Но ведь Траверса и другие итальянцы
устроили охоту на Сергея Плотникова.
- Думаю, трудно кому-либо охотиться за Плотниковым.
Этот парень с хорошим характером и сердцем.
- Не было желания его поберечь?
- А может, 90-го номера нужно было уберечь от Плотникова?, - сказал Знарок.
Матч
Италия - Россия - 1:10 (0:2, 1:3, 0:5)
Голы:
Андронов (Барабанов, Гавриков), 10:35 (0:1). Дадонов (Панарин, Шипачёв), 18:59 (0:2 - бол.). Траверса (Бернард А., Хельфер), 23:40 (1:2). Кучеров (Наместников, Гусев), 24:51 (1:3 - бол.). Наместников (Кучеров), 35:04 (1:4). Панарин (Мозякин, Шипачёв), 36:21 (1:5 - бол.). Плотников (Кучеров, Наместников), 43:39 (1:6 - бол.). Мозякин (Шипачёв, Панарин), 45:29 (1:7 - бол.). Наместников (Кучеров), 45:48 (1:8). Панарин (Мозякин, Шипачёв), 50:21 (1:9 - бол.). Андронов (Барабанов, Проворов), 58:54 (1:10).
Место и дата
07 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция