Олег Знарок: За Плотниковым охотиться трудно

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча со сборной Италии на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 10:1.

- С первых же минут итальянцы начали играть грязновато. Особенно старался Томмасо Траверса. Не тревожились, что наши хоккеисты могут получить травму?

- Это хоккей. Тут больше нечего добавить. Я уже сказал на официальной пресс-конференции, что мы долго вкатывались в матч.

- Но ведь Траверса и другие итальянцы устроили охоту на Сергея Плотникова.

- Думаю, трудно кому-либо охотиться за Плотниковым. Этот парень с хорошим характером и сердцем.

- Не было желания его поберечь?

- А может, 90-го номера нужно было уберечь от Плотникова?, - сказал Знарок.