Василий Столыпин: «Оренбург» сыграл строго и свой момент не упустил
Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче 27-го тура чемпионата России против «Краснодара» со счетом 1:0.
- Эмоции у нас самые положительные, потому что добились заслуженной победы в очень тяжелой игре с командой, которая участвовала в Лиге Европы. От этого нам еще приятнее. Команда серьезно готовилась и показала все, что могла. Сыграли строго и свой момент не упустили. Счет на табло, - передает слова Столыпина «Р-Спорт».
После этой игры «Оренбург» набрал 26 очков и поднялся на 13 место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 7 мая подопечные Роберта Евдокимова в гостях сыграют с «Локомотивом».
Матч
Оренбург - Краснодар - 1:0 (0:0)
Голы
Лобжанидзе 49 (1:0).
Состав
Оренбург: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Парняков (Ефремов, 90), Георгиев, Сиваков, Драгун, Афонин, Воробьёв (Бреев, 74), Лобжанидзе, Григорьев (Нехайчик, 67)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Каборе, Классон (Подберёзкин, 69), Петров (Лаборде, 77), Газинский, Смолов, Жигулёв, Вандерсон (Перейра, 55)
Предупреждения:
Парняков, 40; Афонин, 41; Руденко, 87 - Смолов, 38; Вандерсон, 39; Газинский, 51
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
07 мая 14:00, Газовик, Текстовая трансляция