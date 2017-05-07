Василий Столыпин: «Оренбург» сыграл строго и свой момент не упустил

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче 27-го тура чемпионата России против «Краснодара» со счетом 1:0.

- Эмоции у нас самые положительные, потому что добились заслуженной победы в очень тяжелой игре с командой, которая участвовала в Лиге Европы. От этого нам еще приятнее. Команда серьезно готовилась и показала все, что могла. Сыграли строго и свой момент не упустили. Счет на табло, - передает слова Столыпина «Р-Спорт».

После этой игры «Оренбург» набрал 26 очков и поднялся на 13 место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 7 мая подопечные Роберта Евдокимова в гостях сыграют с «Локомотивом».