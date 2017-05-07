Олег Знарок: На ЧМ не очень хорошее качество льда
Главный тренер сборной России
Олег Знарок после победы над Италией (10:1) поделился своим мнением по поводу
организации турнира.
- Накануне матча возле отеля полчаса
гремел салют. Это мешало хоккеистам спать?
- Там был не только салют, но еще и какие-то
празднования внизу. Я спустился на респешн и сказал: пожалуйста, прекратите.
- И сразу же прекратилось?
- Через три минуты.
- А вообще что-то вас тревожит в
организации турнира?
- Качество льда не очень хорошее. Остальное меня не беспокоит, - сказал Знарок.
Матч
Италия - Россия - 1:10 (0:2, 1:3, 0:5)
Голы:
Андронов (Барабанов, Гавриков), 10:35 (0:1). Дадонов (Панарин, Шипачёв), 18:59 (0:2 - бол.). Траверса (Бернард А., Хельфер), 23:40 (1:2). Кучеров (Наместников, Гусев), 24:51 (1:3 - бол.). Наместников (Кучеров), 35:04 (1:4). Панарин (Мозякин, Шипачёв), 36:21 (1:5 - бол.). Плотников (Кучеров, Наместников), 43:39 (1:6 - бол.). Мозякин (Шипачёв, Панарин), 45:29 (1:7 - бол.). Наместников (Кучеров), 45:48 (1:8). Панарин (Мозякин, Шипачёв), 50:21 (1:9 - бол.). Андронов (Барабанов, Проворов), 58:54 (1:10).
Место и дата
07 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция