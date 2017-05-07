Олег Знарок: На ЧМ не очень хорошее качество льда

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над Италией (10:1) поделился своим мнением по поводу организации турнира.

- Накануне матча возле отеля полчаса гремел салют. Это мешало хоккеистам спать?

- Там был не только салют, но еще и какие-то празднования внизу. Я спустился на респешн и сказал: пожалуйста, прекратите.

- И сразу же прекратилось?

- Через три минуты.

- А вообще что-то вас тревожит в организации турнира?

- Качество льда не очень хорошее. Остальное меня не беспокоит, - сказал Знарок.