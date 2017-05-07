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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд на матч 36-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал»: Чех, Монреаль, Косьеьни, Холдинг, Гиббз, Окслейд-Чемберлен, Джака, Рэмси, Озил, Уэлбек, Санчес.

«МЮ»: де Хеа, Дармиан, Туанзебе, Джонс, Смоллинг, Кэррик, Мхитарян, Эррера, Мата, Руни, Марсьяль.

Матч начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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