«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы
Стали известны
стартовые составы команд на матч 36-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом»
и «Манчестер Юнайтед».
«Арсенал»: Чех, Монреаль, Косьеьни, Холдинг, Гиббз,
Окслейд-Чемберлен, Джака, Рэмси, Озил, Уэлбек, Санчес.
«МЮ»: де Хеа, Дармиан, Туанзебе, Джонс,
Смоллинг, Кэррик, Мхитарян, Эррера, Мата, Руни, Марсьяль.
Матч начнется в 18:00 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически