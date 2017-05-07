Валерий Петраков: «Томи» нужно усилиться хорошими игроками молодого возраста
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о том, что томскому клубу нужно усиление.
- Нужно усилиться. Не многими, но хорошими игроками молодого возраста. Правда, мы еще не в курсе, останутся ли нынешние ребята в команде, потому что предложения есть у Пугина и Валеры Чуперки, - передает слова Петракова «Р-Спорт».
Напомним, после сегодняшней победы «Оренбурга» над
«Краснодаром» (1:0) в матче 27-го тура РФПЛ, «Томь» потеряла все шансы
сохранить прописку в высшем дивизионе.
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