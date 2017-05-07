Валерий Петраков: «Томи» нужно усилиться хорошими игроками молодого возраста

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о том, что томскому клубу нужно усиление.

- Нужно усилиться. Не многими, но хорошими игроками молодого возраста. Правда, мы еще не в курсе, останутся ли нынешние ребята в команде, потому что предложения есть у Пугина и Валеры Чуперки, - передает слова Петракова «Р-Спорт».

Напомним, после сегодняшней победы «Оренбурга» над «Краснодаром» (1:0) в матче 27-го тура РФПЛ, «Томь» потеряла все шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.

