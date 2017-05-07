Мирча Луческу: Хочется попасть в Лигу чемпионов, потом будем общаться с руководством

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1).

- Очень специфический год для меня. Мало того, что мы потеряли важных игроков перед сезоном. Еще раз отмечу судейство в чемпионате. Плюс в конце сезона нам приходится играть на таком плохом поле. На таком поле проще обороняться, чем атаковать. Все команды об этом знают. У «Терека» ничего не было сегодня, они только мешали нам играть. Кроме одного момента с голом - заставили нарушить правила и реализовали единственный момент. Есть моменты, когда я критикую своих игроков. Но сегодня я не могу что-то высказать им по матчу.

Мы будем биться до последней игры. Едем в Самару, соперник будет играть в более атакующий футбол, будет открываться. Потом придется играть на этом поле с «Краснодаром». Наверное, столкнемся с такими же проблемами, как сегодня.

- Нужно ли вам продолжать работать в клубе, если с такими игроками команда не попадет в Лигу чемпионов?

- Осталось три игры, не хочется думать о вашем вопросе. Хочется попасть в Лигу чемпионов, а там потом решать с руководством. Я пытался привить команде контратакующий футбол, но что-то не получилось. Я не доволен этим сезоном. В нашей игре должны быть четкие действия, нам не хватает голов. Я прошу прощения у болельщиков за сезон и эту игру. Вы, наверное, ждали больше.



- Вы много говорите про судей и поле.

- Это элементы, которые действуют на результат команды. И если они влияют, я имею право высказывать это. Я отвечаю за результат, только я. Все моменты я аргументирую. Что меня больше всего удивляет - я понимаю журналистов в Москве, но не понимаю наших журналистов. Бывает, вы критикуете клуб и ищите подоплеку. Если я говорю про поле, значит, это действительно так. Спросите у футболистов, я не оправдываю себя. Что касается о составе на игру - если игрок выходит, то только я принимаю решение об игроке.



- Может, проблемы «Зенита» не только в этом, а в конфликте в команде?

- За исключением того момента, когда высказался агент Шатова, у меня никаких проблем не было. У меня длинная карьера, и ни разу не было конфликта с футболистом. В «Зените» этого не было, и это могут подтвердить все футболисты, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Исторический матч, в котором «Спартак» стал чемпионом [все детали]

Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг. На шестой добавленной к основному времени минуте судья удалил Олега Шатова за «фол последней надежды».

После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 очками опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.

Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», «Уфа» на следующий день в Томске встретится с «Томью».