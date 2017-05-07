Рашид Рахимов: Поле стадиона «Санкт-Петербург» в День Победы было боевое

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился мнением о матче 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:0).



- Показалось, «Терек» хорошо читал игру «Зенита».

- Вам не показалось. Мы понимали, что им тяжело дается игра в атаке. Ребятам сказал, что соперник не убыстряет игру, нам надо навязать вязкую игру. Понимали, что поле не очень хорошее. Но с выходом из обороны у нас не получилось. В перерыве сказал терпеть, надо играть хорошо в обороне. В пару эпизодах нам повезло, но той дисциплиной мы заслужили победы.

- Раньше тренеров «Зенита» в отставку отправляла «Томь». Теперь вы?

- Уже объявили? Зачем так говорить. Мы не приезжаем отправлять в отставку. Я все понимаю - желание болельщиков, неудачи клуба. Но думаю, что это пройдет. Потом будет все хорошо.

- Что с Балаем?

- Сейчас Мбенг хорошо выглядит, удачно сыграл Садаев в прошлом матче. У нас будут тяжелые матчи, так что Балай еще получит шанс.

- Как вам поле? Луческу говорил, что для оборонительных команд такой газон лучше подходит.

- Поле... Поле в День Победы было боевое. Сам стадион не обходил, но внешне он великолепный.

- Вы сегодня сделали чемпионом «Спартак». Насколько вам приятно это как бывшему спартаковцу?

- За них приятно, ведь сколько они не выигрывали. Думаю, болельщики «Спартака» выпьют не только за День Победы, но и за чемпионство. Потом пару дней встать не смогут, - приводит слова Рахимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Исторический матч, в котором «Спартак» стал чемпионом [все детали]

Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг. На шестой добавленной к основному времени минуте судья удалил Олега Шатова за «фол последней надежды».

После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 очками опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.

Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», «Уфа» на следующий день в Томске встретится с «Томью».