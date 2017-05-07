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Халк: Моя совесть чиста. Я уважаю всех китайцев

Источник:  InstagramКомментарии

Форвард китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк прокомментировал обвинения со стороны тренерского штаба «Гуйчжоу Чжичэн». Он отметил, что не делал того, в чем его обвиняют.

«К сожалению, они пытаются опорочить мой имидж. Тренер соперников обвиняет меня в агрессии. Где он увидел это? Я никогда не вел себя буйно! Моя совесть чиста. Бог знает об этом. Я просто хочу делать то, что люблю больше всего – играть в футбол. Я очень счастлив в Китае. Уважаю всех китайцев, мне они нравятся», - написал Халк в своем Instagram.

6 мая команда Халка «Шанхай СИПГ», которой руководит Андре Виллаш-Боаш, нанесла поражение «Гуйчжоу» со счетом 3:0.

После матча главный тренер проигравших Ли Бин рассказал о том, что Халк напал на его ассистента Ю Мина.

Подробнее об этой ситуации вы можете прочитать здесь.


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