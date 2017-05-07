Халк: Моя совесть чиста. Я уважаю всех китайцев
Форвард китайского клуба «Шанхай СИПГ»
Халк прокомментировал обвинения со стороны тренерского штаба «Гуйчжоу Чжичэн». Он отметил, что не делал того, в чем
его обвиняют.
«К сожалению,
они пытаются опорочить мой имидж. Тренер соперников обвиняет меня в агрессии.
Где он увидел это? Я никогда не вел себя буйно! Моя совесть чиста. Бог знает об
этом. Я просто хочу делать то, что люблю больше всего – играть в футбол. Я
очень счастлив в Китае. Уважаю всех китайцев, мне они нравятся», - написал Халк
в своем Instagram.
6 мая команда Халка «Шанхай СИПГ», которой руководит Андре Виллаш-Боаш,
нанесла поражение «Гуйчжоу» со счетом 3:0.
После матча главный тренер проигравших Ли Бин рассказал о том, что Халк
напал на его ассистента Ю Мина.
Подробнее об
этой ситуации вы можете прочитать здесь.