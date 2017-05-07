«Арсенал» готов заплатить «Монако» 85 миллионов фунтов за Мбаппе и сделать его основным форвардом

«Арсенал» не отказывается от планов приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе.

В лондонском клубе готовы заплатить за 18-летнего француза требуемые 85 миллионов фунтов, что больше чем вдвое превысит предыдущий трансферный рекорд «Арсенала», который был установлен при переходе немца Месута Озила из «Реала» (40 миллионов).

В «Арсенале» понимают, что будет сложно выдержать конкуренцию с «Реалом», «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед». К тому же на шансы заполучить Мбаппе может повлиять то, что клуб до сих не объявил о будущем главного тренера Арсена Венгера и может не пробиться по итогам сезона в Лигу чемпионов.

В этой связи «канониры» постараются убедить Мбаппе тем, что готовы предоставить ему роль центрального нападающего и стабильную игровую практику, которую он вряд ли получит в «Реале» или «Ювентусе».

Напомним, ранее Венгер заявил, что вел переговоры с Мбаппе прошлым летом.