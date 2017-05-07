«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии с УНИКСом
«Локомотив-Кубань» дома обыграл УНИКС во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Счет встречи - 92:76 (28:18, 19:17, 26:24,19:17).
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев паркета Тэйлор Рочести, набравший 26 очков.
Видеотрансляцию игры можно было посмотреть на сайте «Советского спорта».
Счет в серии стал 1-1. Следующая игра пройдет 10 мая в Казани.
Матч
Локомотив-Кубань - УНИКС - 92:76
Место и дата
07 мая 16:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически