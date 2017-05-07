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«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии с УНИКСом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Локомотив-Кубань» дома обыграл УНИКС во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Счет встречи - 92:76 (28:18, 19:17, 26:24,19:17).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев паркета Тэйлор Рочести, набравший 26 очков.

Видеотрансляцию игры можно было посмотреть на сайте «Советского спорта».

Счет в серии стал 1-1. Следующая игра пройдет 10 мая в Казани.

Матч

Локомотив-Кубань - УНИКС - 92:76

Место и дата

07 мая 16:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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