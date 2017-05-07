«Фиорентина» в компенсированное время спаслась от поражения в матче с «Сассуоло»

Футболисты «Сассуоло» не смогли удержать победный счет в мачте против «Фиорентины» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.

На 37-й минуте матча счет открыл полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза. На 72-й минуте Маттео Политано, точным ударом с пенальти, восстановил равновесие. А за пять минут до конца основного времени встречи нападающий «Сассуоло» Пьетро Йемелло вывел свою команду вперед. Однако на четвертой минуте компенсированного времени нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески сравнял счет в матче.

Добавим, что на 33-й минуте хорватский форвард Никола Калинич не смог переиграть вратаря «Сассуоло» Андреа Консильи с 11-метровой отметки. А на 72-й минуте матча за вторую желтую карточку поле покинул защитник «Фиорентины» Гонсало Родригес.

После этой игры «Фиорентина» набрала 55 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А. «Сассуоло», имея в своем активе 42очков, находиться на 13-м месте в чемпионате.

В следующем туре 13 мая «Фиорентина» на своем поле примет «Лацио». Днем позже «Сассуоло» в гостях сыграет с «Инером».