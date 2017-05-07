«Фиорентина» в компенсированное время спаслась от поражения в матче с «Сассуоло»
Футболисты «Сассуоло» не смогли удержать победный счет в мачте против «Фиорентины» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
На 37-й минуте матча счет открыл полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза. На 72-й минуте Маттео Политано, точным ударом с пенальти, восстановил равновесие. А за пять минут до конца основного времени встречи нападающий «Сассуоло» Пьетро Йемелло вывел свою команду вперед. Однако на четвертой минуте компенсированного времени нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески сравнял счет в матче.
Добавим, что на 33-й минуте хорватский форвард Никола Калинич не смог переиграть вратаря «Сассуоло» Андреа Консильи с 11-метровой отметки. А на 72-й минуте матча за вторую желтую карточку поле покинул защитник «Фиорентины» Гонсало Родригес.
После этой игры «Фиорентина» набрала 55 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А. «Сассуоло», имея в своем активе 42очков, находиться на 13-м месте в чемпионате.
В следующем туре 13 мая «Фиорентина» на своем поле примет «Лацио». Днем позже «Сассуоло» в гостях сыграет с «Инером».
Матч
Сассуоло - Фиорентина - 2:2 (0:1)
Голы
Кьеза 37 (0:1). Политано 74 (1:1 - пен.). Йемелло 85 (2:1). Бернардески 90 (2:2).
Состав
Сассуоло: Консильи, Каннаваро, Ачерби, Адьяпонг, Пелузо, Сенси, Аквилани (Риччи, 79), Данкан, Матри (Йемелло, 71), Рагуза (Политано, 46), Берарди
Фиорентина: Тэтэрушану, Томович, Гонсало, Оливейра, Санчес Морено, Кристофоро (Бабакар, 78), Кьеза (Тельо, 62), Весино, Бадель (Бернардески, 16), Валеро, Калинич
Предупреждения:
Рагуза, 25; Берарди, 28; Адьяпонг, 33; Сенси, 83; Риччи, 90 - Гонсало, 32; Кьеза, 39; Весино, 48
Удаления:
нет - Гонсало, 72
Судья:
Клаудио Джавилукки (Италия)
Место и дата
07 мая 16:00, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция