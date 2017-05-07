Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Италия1 : 10Россия
Футбол  Оренбург1 : 0Краснодар
Футбол  Арсенал0 : 0Манчестер Юнайтед
Теннис  Шарапова4:6, 6:4, 6:0Лючич-Барони
Футбол  Рубин2 : 1Уфа
Футбол  Зенит- : -Терек
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Интер» уступил «Дженоа»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 35-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Интером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Дженоа».

Единственный мяч забил бывший форвард «Интера» Горан Пандев. Гости могли сравнять результат, но Кандрева не реализовал пенальти, после чего был удален Кондогбия.

«Дженоа» набрал 33 очка и занимает 16-е место. У «Интера» 56 очков и седьмое место.

Чемпионат Италии. Серия А

35-й тур

Матч

Дженоа - Интер - 1:0 (0:0)

Голы

Пандев 70 (1:0).

Состав

Дженоа: Ламанна, Бурдиссо, Бираши, Джентилетти, Катальди, Бегетто, Лазович (Муньос, 74), Велозу, Ригони, Палладино (Кофи, 89), Симеоне (Пандев, 19)

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Андреолли, Нагатомо (Банега, 82), Перишич, Кондогбиа, Медель, Гальярдини, Кандрева, Икарди (Паласио, 72), Эдер (Габриэл, 72)

Предупреждения:

Лазович, 37; Бираши, 61; Бурдиссо, 87 - Нагатомо, 53; Медель, 77

Удаления:

нет - Кондогбиа, 88

Судья:

Антонио Дамато (Италия)

Место и дата

07 мая 16:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Фиорентина» в компенсированное время спаслась от поражения в матче с «Сассуоло»Футболисты «Сассуоло» не смогли удержать победный счет в мачте против «Фиорентины» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.«Лацио» разгромил «Сампдорию» со счетом 7:3Матч 35-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Сампдорией» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:3 в пользу «Лацио».«Арсенал» готов заплатить «Монако» 85 миллионов фунтов за Мбаппе и сделать его основным форвардом«Арсенал» не отказывается от планов приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе.Серия А. 35-й тур. «Дженоа» – «Интер», «Милан» – «Рома» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 35-го тура чемпионата Италии.«Удинезе» и «Аталанта» сыграли вничьюМатч 35-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Аталантой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Сотрудник итальянского телеканала оскорбил защитника «Ювентуса» Мехди БенатиаСотрудник итальянского телеканала Rai Sport сделал расистские высказывания в адрес марокканского защитника туринского «Ювентуса» Мехди Бенатиа.Разгромы от «Барсы» и «Реала», ничья в Турине и 2 шайбы Овечкина и Кузнецова за 27 секунд. Главные новости утраРазгромы от «Барсы» и «Реала», ничья в Турине и 2 шайбы Овечкина и Кузнецова за 27 секунд. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главный новостей утра воскресенья.«Ювентус» спасся от поражения в матче с «Торино»Матч 35-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Торино» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Дубль Мертенса помог «Наполи» обыграть «Кальяри»Матч 35-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Кальяри» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».План Симеоне, радость Черданцева и смелость Мбаппе. Главные события еврофутболаПлан Симеоне, радость Черданцева и смелость Мбаппе. Главные события еврофутбола«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.«Интер» провел переговоры с РакицкимМиланский «Интер» проявляет интерес к защитнику донецкого «Шахтера» Ярославу Ракицкому.Алессандро Неста: Симеоне нужно уходить из «Атлетико»Бывший защитник сборной Италии Алессандро Неста посоветовал главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне сменить клуб в ближайшее межсезонье.Урбано Кайро: Отступные в 100 миллионов за Белотти – только для иностранных клубовПрезидент «Торино» Урбано Кайро высказался о будущем форварда Андреа Белотти и сравнил его с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином.«Александр Тотти!» Угадайте, кого Дзюба сравнил с императором?«Александр Тотти!» Угадайте, кого Дзюба сравнил с императором?Кокорин снова не занимается в общей группе, Шатов питается космической едой, а Эрнани неубедителен даже на тренировках.Марко Трабукки: «Спартак» переплатил за Фернандо, но именно он сделал его чемпиономФутбольный агент Марко Трабукки высказался о трансфере бразильского полузащитника Лукаса Фернандо в московский «Спартак».«МЮ» обозначил свою позицию по трансферу ЛинделефаЗащитник «Бенфики» Виктор Линделёф, скорее всего, покинет португальский клуб грядущим летом.Тотти забивал, когда еще не было DVD. Ода легенде РимаТотти забивал, когда еще не было DVD. Ода легенде Рима«Советский спорт» вспоминает вехи карьеры легенды РимаДиего Марадона: Буду ли я тренером «Наполи»? Если люди захотят, то даЧемпион мира 1986 года Диего Марадона высказался о возможности возглавить «Наполи».Агент Доннаруммы требует от «Милана» улучшенный контракт, «МЮ» и «Ювентус» следят за ситуациейГолкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжает вести переговоры с «Миланом» о продлении контракта. Об этом сообщает Calciomercato.Дети-расисты взбесили известного африканца. Даже ООН уже просит ФИФА разобратьсяДети-расисты взбесили известного африканца. Даже ООН уже просит ФИФА разобратьсяВ Италии новый случай дискриминации на поле: Салли Мунтари оскорбляли, но судья ему не поверил.
Футбол
Халк: Моя совесть чиста. Я уважаю всех китайцев
Футбол
«Ливерпуль» не смог обыграть «Саутгемптон»
Футбол
Василий Столыпин: «Оренбург» сыграл строго и свой момент не упустил
Футбол
РФПЛ. Все голы дня (видео)
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Дженоа
Дженоакалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости