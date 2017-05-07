«Интер» уступил «Дженоа»
Матч 35-го тура чемпионата Италии
между «Дженоа» и «Интером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0
в пользу «Дженоа».
Единственный мяч забил бывший форвард
«Интера» Горан Пандев. Гости могли сравнять результат, но Кандрева не
реализовал пенальти, после чего был удален Кондогбия.
«Дженоа» набрал 33 очка и занимает
16-е место. У «Интера» 56 очков и седьмое место.
Чемпионат Италии. Серия А
35-й тур
Матч
Голы
Пандев 70 (1:0).
Состав
Дженоа: Ламанна, Бурдиссо, Бираши, Джентилетти, Катальди, Бегетто, Лазович (Муньос, 74), Велозу, Ригони, Палладино (Кофи, 89), Симеоне (Пандев, 19)
Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Андреолли, Нагатомо (Банега, 82), Перишич, Кондогбиа, Медель, Гальярдини, Кандрева, Икарди (Паласио, 72), Эдер (Габриэл, 72)
Предупреждения:
Лазович, 37; Бираши, 61; Бурдиссо, 87 - Нагатомо, 53; Медель, 77
Удаления:
нет - Кондогбиа, 88
Судья:
Антонио Дамато (Италия)
Место и дата
07 мая 16:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция