«Ренн» обыграл «Монпелье»
Матч 36-го тура чемпионата Франции
между «Ренном» и «Монпелье» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0
в пользу «Ренна».
Единственный мяч забил Фермен Мубеле.
«Ренн» набрал 47 очков и занимает десятое место. У «Монпелье» 39 очков и 15-е
место.
Чемпионат Франции. Лига 1
36-й тур
Матч
Голы
Мубеле 80 (1:0).
Состав
Ренн: Костиль, Бенсебайни, Гнаньон, Мендеш (Данзе, 59), Бааль, Мексер, Мубеле, Прчич, Андре, Гуркюфф Й. (Фернандес, 78), Жанвье (Сьо, 46)
Монпелье: Пьонье, Мукиэле, Конгре, Деплажне (Камара, 86), Покорны, Скири, Ласне, Силла (Иконе, 84), Будебуз, Сессеньон, Мбенза (Муние, 63)
Предупреждения:
Мендеш, 42; Бааль, 72; Фернандес, 83 - Конгре, 26
Судья:
Себастьен Десаж (Франция)
Место и дата
07 мая 16:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция
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