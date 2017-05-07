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«Ренн» обыграл «Монпелье»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 36-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Монпелье» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ренна».

Единственный мяч забил Фермен Мубеле. «Ренн» набрал 47 очков и занимает десятое место. У «Монпелье» 39 очков и 15-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

36-й тур

Матч

Ренн - Монпелье - 1:0 (0:0)

Голы

Мубеле 80 (1:0).

Состав

Ренн: Костиль, Бенсебайни, Гнаньон, Мендеш (Данзе, 59), Бааль, Мексер, Мубеле, Прчич, Андре, Гуркюфф Й. (Фернандес, 78), Жанвье (Сьо, 46)

Монпелье: Пьонье, Мукиэле, Конгре, Деплажне (Камара, 86), Покорны, Скири, Ласне, Силла (Иконе, 84), Будебуз, Сессеньон, Мбенза (Муние, 63)

Предупреждения:

Мендеш, 42; Бааль, 72; Фернандес, 83 - Конгре, 26

Судья:

Себастьен Десаж (Франция)

Место и дата

07 мая 16:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция

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