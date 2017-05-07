Юрген Клопп: Когда ты не забиваешь, всегда находится много объяснений

Джеймс Милнер: То, что «Ливерпуль» не завоевал сегодня три очка, - моя вина

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер не скрывал разочарования исходом домашнего матча с «Саутгемптоном» (0:0) в 36-м туре чемпионата Англии.