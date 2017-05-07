Юрген Клопп: Когда ты не забиваешь, всегда находится много объяснений
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнюю ничью с «Саутгемптоном» (0:0) в 36-м туре чемпионата Англии.
«Каждый игрок нашей команды упорно работал сегодня, чтобы добыть три очка. Важно то, что мы не пропустили. Нам хорошо удавалось сдерживать контратаки соперника, у чужих же ворот мы могли бы быть более креативными. Когда ты не забиваешь, всегда находится много объяснений. Тем не менее мы продолжаем бороться», - цитирует немецкого специалиста BBC Sport.
«Ливерпуль» с 70 очками занимает на данный момент третье место.
Матч
Ливерпуль - Саутгемптон - 0:0
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Матип, Ловрен, Клайн, Лейва (Лаллана, 69), Вейналдум (Груич, 87), Джан, Коутиньо, Милнер, Фирмино, Ориги (Старридж, 69)
Саутгемптон: Форстер, Йосида, Бертран, Соареш, Стивенс, Уорд-Проуз, Буфал (Рэдмонд, 60), Ромеу, Тадич, Дэвис, Габбьядини (Лонг, 69)
Предупреждения:
Ловрен, 89 - Уорд-Проуз, 65; Соареш, 65; Бертран, 90
Судья:
Robert Madley
Место и дата
07 мая 15:30, Энфилд, Онлайн-трансляция