Президент ПФЛ: Инспектор отменил матч «Домодедово» - «Солярис» без уведомления лиги

Инспектор матча 22-го тура ПФЛ (Второго дивизиона) «Домодедово» - «Солярис» отменил игру без обязательного уведомления лиги. Об этом сообщил резидент ПФЛ Андрей Соколов.



«Матч почему-то был прерван инспектором без надлежащего уведомления администрации лиги. Там есть свои нюансы, которые пока не буду комментировать.

Могу лишь подтвердить, что матч был отменен, инспектор об этом не уведомил. Есть вопросы к подготовке к матчу, если были какие-то вещи, которые не позволяли проводить игру, то ее вообще не надо было начинать. К сожалению, нас уведомили, когда все уже произошло», - цитирует Соколова ТАСС.

Отметим, что матч начался сегодня в 13:30 по Москве, но был отменен после первого тайма при счете 2:1 в пользу «Соляриса».