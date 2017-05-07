Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Италия1 : 10Россия
Футбол  Оренбург1 : 0Краснодар
Футбол  Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
Теннис  Шарапова4:6, 6:4, 6:0Лючич-Барони
Футбол  Рубин2 : 1Уфа
Футбол  Зенит0 : 0Терек
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент ПФЛ: Инспектор отменил матч «Домодедово» - «Солярис» без уведомления лиги

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Инспектор матча 22-го тура ПФЛ (Второго дивизиона)  «Домодедово» - «Солярис» отменил игру без обязательного уведомления лиги. Об этом сообщил резидент ПФЛ Андрей Соколов.
«Матч почему-то был прерван инспектором без надлежащего уведомления администрации лиги. Там есть свои нюансы, которые пока не буду комментировать.

Могу лишь подтвердить, что матч был отменен, инспектор об этом не уведомил. Есть вопросы к подготовке к матчу, если были какие-то вещи, которые не позволяли проводить игру, то ее вообще не надо было начинать. К сожалению, нас уведомили, когда все уже произошло», - цитирует Соколова ТАСС.

Отметим, что матч начался сегодня в 13:30 по Москве, но был отменен после первого тайма при счете 2:1 в пользу «Соляриса».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ты что, не понимаешь, почему «Ротор» тянут в РФПЛ?»«Ты что, не понимаешь, почему «Ротор» тянут в РФПЛ?»В ПФЛ главный судья матча толкнул футболиста, а затем удалил его. Но дисквалифицировали только игрока. Мнение сторон о случившемся.«Никогда не видел, чтобы арбитр ударил игрока». Как судят бывший клуб Карпина«Никогда не видел, чтобы арбитр ударил игрока». Как судят бывший клуб КарпинаВ ПФЛ главный судья матча толкнул футболиста, а затем удалил его. Президент «Армавира» - о случившемся.Президент «Армавира»: Посмотрите, сколько удалений и пенальти дают в пользу «Ротора»!Президент «Армавира» Валентин Климко - о матче против «Ротора» (2:1), в котором главный судья матча Сергей Смирнов толкнул нападающего гостей Андрея Мязина, а затем удалил его. После игры «Армавир» на своем Youtube-канале выложил подборку спорных решений арбитра.Игрока отстранили на полгода за толчок судьи. Хотя арбитр начал первым (видео)Игрока отстранили на полгода за толчок судьи. Хотя арбитр начал первым (видео)В матче лидеров зоны Юг ПФЛ самым агрессивным на поле оказался судья.Маминов покинул «Солярис»Сегодня подал в отставку тренерский штаб московского футбольного клуба «Солярис» во главе с известным специалистом Владимиром Маминовым.Гол Кулишева на 96-й минуте принес «Динамо СПб» победу над «Спартаком» из КостромыВо встрече 21-го тура первенства второго дивизиона в зоне «Запад» петербургское «Динамо» в гостях обыграло «Спартак» со счетом 2:1.Шикарный гол бывшего игрока «Зенита» Игоря Чеминавы. Помните такого? (видео)Шикарный гол бывшего игрока «Зенита» Игоря Чеминавы. Помните такого? (видео)Экс-защитник «Зенита» Игорь Чеминава сейчас играет за подольский «Витязь» и забивает ножницами через себя.ЦСКА просмотрит вратаря «Зенита-Ижевск»Вратарь клуба ПФЛ «Зенит-Ижевск» Станислав Антипин вызван на просмотр в ЦСКА, сообщает ИА «Удмуртия».Никита Баженов: Не хочу быть тренером. Они седеют и лысеют за годНападающий «Долгопрудного» Никита Баженов рассказал, что в будущем не хочет быть тренером.Гости с юга: самые красивые голы марта в ПФЛГости с юга: самые красивые голы марта в ПФЛ«Советский спорт» выбирает 10 самых красивых голов, забитых в марте в матчах Профессиональной футбольной лиги.«Динамо СПб» обыграло «Псков-747» и одержало шестую победу подряд в первенстве ПФЛПетербургское «Динамо» в матче 18-го тура первенства второго дивизиона в зоне «Запад» дома выиграло у «Пскова-747» со счетом 2:0.«...Просто денег нет». Футбольная глубинка еще готова терпеть. Но недолго«...Просто денег нет». Футбольная глубинка еще готова терпеть. Но недолгоНа наши вопросы ответил директор клуба «Псков-747» и руководитель Псковской федерации футбола Алексей Севастьянов.«Байкал» и еще 6 клубов лишились профессионального статусаРФС на очередной конференции принял решение исключить из РФС и лишить профессионального статуса 6 клубов.«Сочи» проведет матч с «Ротором» на стадионе «Фишт»Матч 24-го тура первенства ПФЛ между «Сочи» и «Ротором»​ пройдет на стадионе «Фишт», сообщает официальный сайт клуба.Возвращение дня. Баженов дебютировал в ПФЛ, но продержался меньше 10 минутВозвращение дня. Баженов дебютировал в ПФЛ, но продержался меньше 10 минутБывший нападающий «Спартака» и «Томи» провел первый матч за «Долгопрудный» и уже на седьмой минуте получил травму.Экономный. Дешевый. Наш. Евгений Дзичковский – о бонусах клубов агентамЭкономный. Дешевый. Наш. Евгений Дзичковский – о бонусах клубов агентамОбозреватель «Советского спорта» удивляется рачительности российских клубов, держащих посредников, как выяснилось, на голодном пайке.Огонь в ПФЛ: Точилин побеждает Хохлова, а фанаты бросают файеры на газонОгонь в ПФЛ: Точилин побеждает Хохлова, а фанаты бросают файеры на газонНа динамовском дерби было все: встреча Хохлова и Точилина, гол в стиле Пирло и даже дымовая завеса от фанатов петербуржцев.Александр Точилин: Волнение сказалось на качестве игры «Динамо СПб»Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился впечатлениями от победы над «Динамо-2» (1:0).Дмитрий Хохлов: «Динамо СПб» не затеряется в ФНЛГлавный тренер «Динамо-2» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Динамо СПб» (0:1).«Динамо СПб» обыграло «Динамо-2» и упрочило лидерство в ПФЛ«Динамо СПб» в матче 17-го тура второго дивизиона обыграло «Динамо-2» со счетом 1:0.
Футбол
Божович покинул пост главного тренера «Црвены Звезды»
Футбол
Хавьер Грасия: Была уверенность в положительном исходе
Футбол
«Зенит» - «Терек». Игроки вышли на поле с ветеранами Великой Отечественной войны
Велошоссе
Колумбиец Гавирия выиграл третий этап «Джиро д’Италия», Кузнецов – 12-й
все новости
Солярис
Солярискалендарьстатистика
Домодедово
Домодедовокалендарьстатистика
Россия. ПФЛ
Россия. ПФЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости