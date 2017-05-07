«Реал» подпишет 16-летнего бразильца за 61 миллион евро

«Реал» выиграл у «Барселоны» борьбу за 16-летнего полузащитника «Фламенго» Винисиуса Жуниора, сообщает AS.

Лучший бомбардир и самый ценный игрок юношеского Кубка Америки (U17) сделал выбор в пользу «Реала», несмотря на уговоры своего звездного соотечественника Неймара.

Ожидается, что сумма сделки составит 61 миллион евро, что на 20 миллионов больше предложения «Барселоны». При этом переход состоится только в 2018 году, когда Винисиусу исполнится 18 лет. Пока же стороны достигли устной договоренности о трансфере.

Винисиус является воспитанником «Фламенго» и ранее также выиграл с национальной командой чемпионат Южной Америки для игроков до 15 лет.