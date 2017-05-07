Виталий Давыдов: Убедительной победе над итальянцами способствовал успех в матче со шведами

Вице-президент московского «Динамо» Виталий Давыдов прокомментировал старт сборной России на чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.

- Хорошее начало чемпионата! А такой убедительной победе над итальянцами способствовал успех в матче со шведами. Сегодня это было заметно по настроению наших ребят. Игру с итальянцами они провели на одном дыхании, десяток шайб все-таки забить непросто, - приводит слова Давыдова «Р-Спорт».

Напомним, что в стартовом матче на чемпионате мира российская команда по буллитам переиграла Швецию (2:1). Во второй встрече группового этапа подопечные Олега Знарка разгромили Италию (10:1). В следующей игре 8 мая сборная России встретится с командой Германии.

