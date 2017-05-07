Джеймс Милнер: То, что «Ливерпуль» не завоевал сегодня три очка, - моя вина

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер не скрывал разочарования исходом домашнего матча с «Саутгемптоном» (0:0) в 36-м туре чемпионата Англии.

На 66-й минуте он мог вывести свою команду вперед, однако не реализовал пенальти.

«Очень разочаровывающий для нас результат. Очевидно, вина на незабитый пенальти лежит на мне. И то, что мы не завоевали три очка сегодня - тоже моя вина. Мне придется жить с этим. Фрэйзер (Форстер, вратарь «Саутгемптона» - прим. ред.) - топовый голкипер. Однако такие шансы надо использовать», - приводит слова Милнера BBC Sport.

«Ливерпуль» с 70 очками занимает на данный момент третье место.