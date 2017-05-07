Джеймс Милнер: То, что «Ливерпуль» не завоевал сегодня три очка, - моя вина
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер не скрывал разочарования исходом домашнего матча с «Саутгемптоном» (0:0) в 36-м туре чемпионата Англии.
На 66-й минуте он мог вывести свою команду вперед, однако не реализовал пенальти.
«Очень разочаровывающий для нас результат. Очевидно, вина на незабитый пенальти лежит на мне. И то, что мы не завоевали три очка сегодня - тоже моя вина. Мне придется жить с этим. Фрэйзер (Форстер, вратарь «Саутгемптона» - прим. ред.) - топовый голкипер. Однако такие шансы надо использовать», - приводит слова Милнера BBC Sport.
«Ливерпуль» с 70 очками занимает на данный момент третье место.
Матч
Ливерпуль - Саутгемптон - 0:0
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Матип, Ловрен, Клайн, Лейва (Лаллана, 69), Вейналдум (Груич, 87), Джан, Коутиньо, Милнер, Фирмино, Ориги (Старридж, 69)
Саутгемптон: Форстер, Йосида, Бертран, Соареш, Стивенс, Уорд-Проуз, Буфал (Рэдмонд, 60), Ромеу, Тадич, Дэвис, Габбьядини (Лонг, 69)
Предупреждения:
Ловрен, 89 - Уорд-Проуз, 65; Соареш, 65; Бертран, 90
Судья:
Robert Madley
Место и дата
07 мая 15:30, Энфилд, Онлайн-трансляция