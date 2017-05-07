«Гамбург» и «Майнц» сыграли вничью
Матч 32-го тура чемпионата Германии между «Гамбургом» и «Майнцем»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
Обе команды ведут борьбу за выживание в бундеслиге и имеют в
активе 34 очка. По дополнительным показателям «Гамбург» идет 16-м, «Майнц» -
15-м. 15-я команда по итогам чемпионата сохраняет прописку в бундеслиге, а 16-я
играет переходные матчи.
Отметим, что «Гамбург» - единственная команда, которая провела все
сезоны в первой бундеслиге.
Чемпионат Германии. Бундеслига
32-й тур
Матч
Состав
Гамбург: Матения, Пападопулос, Дикмайер (Острзолек, 88), Маврай, Сакаи, Хант (Грегорич, 82), Яньичич, Костич, Юнг, Холтби (Джатта, 68), Вуд
Майнц: Хут, Донати, Брозински, Балогун, Белль, Озтунали (Самперио, 63), Латца (Фрай, 78), Гбамин, де Бласис, Кордоба, Муто (Рамальо, 87)
Предупреждения:
Сакаи, 70; Маврай, 80 - Донати, 78
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
07 мая 16:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция