«Гамбург» и «Майнц» сыграли вничью

Матч 32-го тура чемпионата Германии между «Гамбургом» и «Майнцем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Обе команды ведут борьбу за выживание в бундеслиге и имеют в активе 34 очка. По дополнительным показателям «Гамбург» идет 16-м, «Майнц» - 15-м. 15-я команда по итогам чемпионата сохраняет прописку в бундеслиге, а 16-я играет переходные матчи.

Отметим, что «Гамбург» - единственная команда, которая провела все сезоны в первой бундеслиге.

Чемпионат Германии. Бундеслига

32-й тур