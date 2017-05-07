Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Италия1 : 10Россия
Футбол  Оренбург1 : 0Краснодар
Футбол  Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
Теннис  Шарапова4:6, 6:4, 6:0Лючич-Барони
Футбол  Рубин2 : 1Уфа
Футбол  Зенит0 : 0Терек
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Гамбург» и «Майнц» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 32-го тура чемпионата Германии между «Гамбургом» и «Майнцем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Обе команды ведут борьбу за выживание в бундеслиге и имеют в активе 34 очка. По дополнительным показателям «Гамбург» идет 16-м, «Майнц» - 15-м. 15-я команда по итогам чемпионата сохраняет прописку в бундеслиге, а 16-я играет переходные матчи.

Отметим, что «Гамбург» - единственная команда, которая провела все сезоны в первой бундеслиге.

Чемпионат Германии. Бундеслига

32-й тур

Матч

Гамбург - Майнц - 0:0

Состав

Гамбург: Матения, Пападопулос, Дикмайер (Острзолек, 88), Маврай, Сакаи, Хант (Грегорич, 82), Яньичич, Костич, Юнг, Холтби (Джатта, 68), Вуд

Майнц: Хут, Донати, Брозински, Балогун, Белль, Озтунали (Самперио, 63), Латца (Фрай, 78), Гбамин, де Бласис, Кордоба, Муто (Рамальо, 87)

Предупреждения:

Сакаи, 70; Маврай, 80 - Донати, 78

Судья:

Даниель Зиберт (Германия)

Место и дата

07 мая 16:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 32-й тур. «Гамбург» – «Майнц», «Фрайбург» – «Шальке» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Антонио Конте: Приятно, когда итальянцы выигрывают титулы. Например, Анчелотти в «Баварии», а Каррера побеждает в РоссииГлавный тренер «Челси» Антонио Конте перед матчем 36-го тура премьер-лиги с «Мидлсбро» высказался об успехе итальянских тренеров.Разгромы от «Барсы» и «Реала», ничья в Турине и 2 шайбы Овечкина и Кузнецова за 27 секунд. Главные новости утраРазгромы от «Барсы» и «Реала», ничья в Турине и 2 шайбы Овечкина и Кузнецова за 27 секунд. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главный новостей утра воскресенья.Карло Анчелотти: Надеюсь, в оставшихся матчах мы сыграем лучше, чем с «Дармштадтом»Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Дармштадта» в 32-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.«РБ Лейпциг» обыграл «Герту» и обеспечил себе прямую путевку в Лигу чемпионовМатч 32-го тура чемпионата Германии между «Гертой» и «РБ Лейпциг» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Лейпцига».Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» и вышла на третье место в бундеслигеМатч 32-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Хоффенхаймом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Боруссии».«Бавария» обыграла «Дармштадт», гости вылетели из бундеслигиМатч 32-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Дармштадтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Баварии».Маркус Вайнцирль: Посмотрим, смогут ли Бадштубер и Настасич сыграть с «Фрайбургом»Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча 32-го тура против «Фрайбурга».Роберт Левандовски: Хотим победить, несмотря на то, что уже стали чемпионамиНападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ставший на этой неделе отцом, поделился ожиданиями от предстоящего матча 32-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта».Карло Анчелотти: «Дармштадт» - хорошая команда, они выиграли последние три матчаГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча 32-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта».«Кельн» обыграл «Вердер» со счетом 4:3Матч 32-го тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Вердер» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Кельна».«ПСЖ» рассматривает Обамеянга как запасной вариант после Санчеса«ПСЖ» намерен в следующем сезоне усилить атаку. Рассматриваются кандидатуры форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга и нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.Бастиан Швайнштайгер: Позвал бы в «Баварию» НеймараПолузащитник «Чикаго» Бастиан Швайнштайгер рассказал о том, кого бы он купил в «Баварию», если бы на один день стал спортивным директором своего бывшего клуба.«Бавария» начала переговоры о трансфере Алексиса СанчесаНападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может перебраться в чемпионат Германии. Об этом сообщает Daily Mirror.Никлас Зюле: Я бы не подписывал контракт с «Баварией», если бы не верил в свои силыЗащитник «Хоффенхайма» и сборной Германии Никлас Зюле рассказал о своих целях в мюнхенской «Баварии».Полузащитник «Шальке» Шепф получил разрыв крестообразной связки и выбыл до конца сезонаХавбек «Шальке» Алессандро Шепф получил частичный разрыв крестообразной связки. Об этом сообщает официальная страница клуба Вконтакте.«Барселона» рассматривает Аспиликуэту или Хенрихса в качестве альтернативы Бельерину«Барселона» определилась с кандидатами на позицию крайнего защитника, если переговоры с «Арсеналом» о возвращении Эктора Бельерина не увенчаются успехом.Бундеслига. 31-й тур. «Аугсбург» разгромил «Гамбург», «Хоффенхайм» обыграл «Айнтрахт» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Филипп Лам: Я забил не так много голов? Да, могло быть и большеЗащитник «Баварии» Филипп Лам рассказал, что думает о своей карьере, которую он завершает после окончания сезона.Джошуа нокаутировал Кличко, Шарапова уступила в полуфинале, а «Бавария» стала чемпионом Германии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.
Футбол
Божович покинул пост главного тренера «Црвены Звезды»
Футбол
Хавьер Грасия: Была уверенность в положительном исходе
Футбол
«Зенит» - «Терек». Игроки вышли на поле с ветеранами Великой Отечественной войны
Велошоссе
Колумбиец Гавирия выиграл третий этап «Джиро д’Италия», Кузнецов – 12-й
все новости
Майнц
Майнцкалендарьстатистика
Гамбург
Гамбургкалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости