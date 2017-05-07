«Рубин» одержал волевую победу над «Уфой»
Футболисты «Рубина» переиграли на домашнем стадионе «Уфу» в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 2:1.
У казанской команды дубль оформил хорватский полузащитник Мийо Цакташ. Единственный мяч у гостей на счету полузащитника Дмитрия Стоцкого.
После этой игры «Рубин» набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «Уфа», у которой на одно очко больше, занимает седьмое место в чемпионате.
В следующем туре 14 мая «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом». В тот же день «Уфа» на своем поле примет «Анжи».
Матч
Голы
Стоцкий 19 (0:1). Цакташ 37 (1:1 - пен.). Цакташ 53 (2:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Санчес, Кузьмин, Мвила, Ткачук (Самбрано, 90), Цакташ, Камболов, Канунников (Жонатас, 74), Рочина (Махатадзе, 84), Жемалетдинов
Уфа: Беленов, Никитин, Сухов, Йокич, Карп (Зубарев, 46), Аликин, Пауревич, Игбун, Засеев (Абдулавов, 74), Стоцкий, Обляков (Кротов, 82)
Предупреждения:
Набиуллин, 70; Мвила, 80; Камболов, 83; Жемалетдинов, 87 - Сухов, 25; Карп, 37; Зубарев, 73; Стоцкий, 77; Кротов, 86
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
07 мая 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция