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«Рубин» одержал волевую победу над «Уфой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Рубина» переиграли на домашнем стадионе «Уфу» в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

У казанской команды дубль оформил хорватский полузащитник Мийо Цакташ. Единственный мяч у гостей на счету полузащитника Дмитрия Стоцкого.

После этой игры «Рубин» набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «Уфа», у которой на одно очко больше, занимает седьмое место в чемпионате.

В следующем туре 14 мая «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом». В тот же день «Уфа» на своем поле примет «Анжи».

Матч

Рубин - Уфа - 2:1 (1:1)

Голы

Стоцкий 19 (0:1). Цакташ 37 (1:1 - пен.). Цакташ 53 (2:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Санчес, Кузьмин, Мвила, Ткачук (Самбрано, 90), Цакташ, Камболов, Канунников (Жонатас, 74), Рочина (Махатадзе, 84), Жемалетдинов

Уфа: Беленов, Никитин, Сухов, Йокич, Карп (Зубарев, 46), Аликин, Пауревич, Игбун, Засеев (Абдулавов, 74), Стоцкий, Обляков (Кротов, 82)

Предупреждения:

Набиуллин, 70; Мвила, 80; Камболов, 83; Жемалетдинов, 87 - Сухов, 25; Карп, 37; Зубарев, 73; Стоцкий, 77; Кротов, 86

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

07 мая 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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