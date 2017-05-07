«Рубин» одержал волевую победу над «Уфой»

Футболисты «Рубина» переиграли на домашнем стадионе «Уфу» в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

У казанской команды дубль оформил хорватский полузащитник Мийо Цакташ. Единственный мяч у гостей на счету полузащитника Дмитрия Стоцкого.

После этой игры «Рубин» набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «Уфа», у которой на одно очко больше, занимает седьмое место в чемпионате.

В следующем туре 14 мая «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом». В тот же день «Уфа» на своем поле примет «Анжи».