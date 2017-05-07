Агент: Ковачич никуда не уйдет из «Реала»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич не будет менять команду в ближайшее межсезонье, несмотря на интерес со стороны «Милана» и «Ромы», сообщил агент игрока Никки Вукшан.

«Нет никаких новостей. Точнее нет шансов на возвращение в Италию, – приводит Football Italia слова Вукшана. – У Матео долгосрочный контракт с «Реалом» до 2021 года. Поэтому я не понимаю, откуда идет эта информация.

Ковачич играет за такой великий клуб, как «Реал», и он очень счастлив. Но каждый день я слышу или читаю о том, что он может уйти. В этом нет ни капли правды.

У него отличные отношения с партнерами и тренером. Поэтому мне остается только заявить о том, что Ковачич не уйдет из «Реала».

В нынешнем сезоне 23-летний хорват провел 24 матча в примере, забил один гол и сделал три голевые передачи.

Напомним, Ковачич перешел в «Реал» из «Интера» в 2015 году.