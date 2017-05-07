Хачанов уступил Гоффену в первом раунде турнира в Мадриде
Матч первого раунда турнира АТР в Мадриде между россиянином
Кареном Хачановым и бельгийцем Давидом
Гоффеном завершился победой бельгийского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2,
7:6 (8) в пользу Гоффена.
Матч продолжался один час и 41 минуту. Гоффен сделал три эйса при
трех двойных ошибках. У Хачанова один эйс и две двойные. В следующем раунде Гоффен
сыграет с победителем пары Марсель Гранольерс (Испания) – Флориан Майер (Германия).
Турнир АТР. Мадрид (Испания)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 5 439 350 евро
1-й раунд
Матч
Хачанов К. (Россия) - Гоффен Д. (Бельгия) - 2:6, 6:7
Место и дата
07 мая 15:30, , Онлайн-трансляция
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