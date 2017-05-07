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Хачанов уступил Гоффену в первом раунде турнира в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда турнира АТР в Мадриде между россиянином Кареном Хачановым  и бельгийцем Давидом Гоффеном завершился победой бельгийского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 7:6 (8) в пользу Гоффена.

Матч продолжался один час и 41 минуту. Гоффен сделал три эйса при трех двойных ошибках. У Хачанова один эйс и две двойные. В следующем раунде Гоффен сыграет с победителем пары Марсель Гранольерс (Испания) – Флориан Майер (Германия).

Турнир АТР. Мадрид (Испания)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 5 439 350 евро

1-й раунд

Матч

Хачанов К. (Россия) - Гоффен Д. (Бельгия) - 2:6, 6:7

Место и дата

07 мая 15:30, , Онлайн-трансляция


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