Хачанов уступил Гоффену в первом раунде турнира в Мадриде

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Хачанов поднялся на 41 позицию в Чемпионской гонке ATP Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала сегодня обновленную версию своей Чемпионской гонки.

Донской уступил Робредо на старте турнира в Эшториле Российский теннисист Евгений Донской уступил испанцу Томми Робредо в первом круге турнира в Эшториле.

Хачанов поднялся на 14 позиций в рейтинге ATP, Кузнецов – на 11 Как сообщает официальный сайт ATP, россиянин Карен Хачанов поднялся на 14 позиций и занимает 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Надаль выиграл турнир в Барселоне, обыграв Тима Испанский теннисист Рафаэль Надаль взял верх над австрийцем Домиником Тимом в финале турнира в Барселоне.

Надаль обыграл Себальоса и вышел в финал турнира в Барселоне, где сыграет с Тимом Матч 1/2 финала турнира АТР в Барселоне (Испания) между испанцем Рафаэлем Надалем и аргентинцем Горацио Себальосом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Надаля.

Хачанов уступил Себальосу в 1/4 финала турнира в Барселоне Матч 1/4 финала турнира АТР в Барселоне (Испания) между россиянином Кареном Хачановым и аргентинцем Горацио Себальосом завершился победой аргентинского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:1 в пользу Себальоса.

Надаль обыграл Чунг Хеона и вышел в полуфинал турнира в Барселоне Матч 1/4 финала турнира АТР в Барселоне (Испания) между испанцем Рафаэлем Надалем и представителем Южной Кореи Чунг Хеоном завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (1), 6:2 в пользу Надаля.

Маррэй обыграл Рамоса-Виноласа и вышел в полуфинал турнира в Барселоне Матч 1/4 финала турнира АТР в Барселоне (Испания) между британцем Энди Маррэем и испанцем Альберто Рамосом-Виноласом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 2:6, 6:4, 7:6 (4) в пользу Маррэя.

Надаль обыграл Андерсона и вышел в 1/4 финала турнира в Барселоне Матч третьего раунда турнира АТР в Барселоне (Испания) между южноафриканцем Кевином Андерсоном и испанцем Рафаэлем Надалем завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Надаля.

Кузнецов обыграл Фоньини во втором круге турнира в Будапеште Россиянин Андрей Кузнецов взял верх над итальянцем Фабио Фоньини во втором круге теннисного турнира в Будапеште.

Габашвили проиграл 364-й ракетке мира во втором круге турнира в Аньнине Российский теннисист Теймураз Габашвили в рамках второго круга турнира серии «челленджер» в Аньнине уступил Хуану-Пабло Пасу из Аргентины.

Хачанов обыграл Куэваса во втором круге турнира в Барселоне Российский теннисист Карен Хачанов взял верх над уругвайцем Пабло Куэвасом во втором круге турнира в Барселоне.

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