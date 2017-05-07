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Андрей Кириленко: Россия должна проходить в следующий раунд отбора чемпионата мира

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира в Китае.

В субботу в Гуанчжоу Кириленко принял участие в жеребьевке, которая определила Россию в группу E вместе с Францией, Бельгией и командой из дополнительного европейского отбора.

«Что касается соперников, то я удовлетворен. Сборная Франции – одна из ведущих команд мира, это здорово, что в России смогут увидеть вживую в официальном матче сильных французских игроков.

С бельгийцами мы сможем познакомиться на ближайшем чемпионате Европы, эта сборная попала в одну группу с нашей командой. Еще одного соперника узнаем позже, по результатам квалификации, но в любом случае сборная России должна выходить в следующий раунд, куда попадут по три лучшие команды из каждой группы», – приводит ТАСС слова Кириленко.

Добавим, что XVIII чемпионат мира пройдет с 31 августа по 15 сентября 2019 года в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Дунгуане, Фошане и Ухане.

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