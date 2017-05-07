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Российские гребцы завоевали две медали на Кубке мира в Белграде

Источник:  ТАССКомментарии

Сборная России по академической гребле заняла два призовых места на первом этапе Кубка мира-2017, который прошел в Белграде.

Никита Болозин и Алексей Кияшко заняли второе место в легковесной безрульной двойке (LМ2-), бронзу в восьмерке с рулевым (M8+) завоевали Антон Заруцкий, Александр Корнилов, Александр Стромкин, Никита Моргачев, Артем Косов, Георгий Ефременко, Иван Баландин, Александр Кулеш и Павел Сафонкин.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 15 по 18 июня в Познани (Польша).




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